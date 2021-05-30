الارشيف / اخبار السعوديه

السعودية | تقويم التعليم في السعودية تعلن نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم تقويم التعليم في تعلن نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدرت هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم، نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، بعد أن أدى العديد منهم اختبارات الفترتين "التخصص والعام" خلال الأشهر الماضية، ويمكن للمعلمين والمعلمات الاستفسار عن النتيجة عبر الرابط الآتي: https://tpl.etec.gov.sa/Account/Login

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب في السعودية، قد أوضحت سابقًا إمكانية إعادة الاختبار في حال عدم الاجتياز، أو الرغبة في تحسين مستوى الدرجة، مبينة أنه ليس بالضرورة في حال عدم الاجتياز في أحد الاختبارين إعادة كليهما، وإنما يمكن الإعادة فقط في الاختبار الذي لم يحصل فيه المختبر على درجة الاجتياز، أو يرغب في تحسين درجته وفق الخطة السنوية للاختبارات.

وأضافت الهيئة بأن نتائج الاختبار تستخدم للحصول على الرخصة المهنية التعليمية لشاغلي الوظائف التعليمية، والانتقاء والمفاضلة للوظائف التعليمية من قِبل الجهات المختصة، أو المتقدمين على الوظائف التعليمية.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا