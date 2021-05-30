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بالفيديو.. البدء التجريبي بتحويل حركة السير إلى مسارات مركز الضبط الأمني الجديد بالشميسي

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، مساء اليوم، عن البدء التجريبي بتحويل حركة السير إلى مسارات مركز الضبط الأمني الجديد بالشميسي.

وذكرت أنه تم البدء التجريبي بتحويل حركة السير إلى مسارات مركز الضبط الأمني الجديد بالشميسي على طريق الأمير "طريق مكة- جدة السريع".

وأضافت أن ذلك يأتي تمهيداً للبدء في المرحلة الثانية من المشروع الذي يتم تحت إشرافها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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