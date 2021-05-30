بالفيديو.. البدء التجريبي بتحويل حركة السير إلى مسارات مركز الضبط الأمني الجديد بالشميسي

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، مساء اليوم، عن البدء التجريبي بتحويل حركة السير إلى مسارات مركز الضبط الأمني الجديد بالشميسي.

وذكرت أنه تم البدء التجريبي بتحويل حركة السير إلى مسارات مركز الضبط الأمني الجديد بالشميسي على طريق الأمير محمد بن سلمان "طريق مكة- جدة السريع".

وأضافت أن ذلك يأتي تمهيداً للبدء في المرحلة الثانية من المشروع الذي يتم تحت إشرافها.