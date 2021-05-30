شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تدشين ووضع حجر الأساس لـ 32 مشروعًا مائيًا وبيئيًا في المنطقة الشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الشرقية (صدى):

دشن أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، ووضع حجر الأساس لـ 32 مشروعًا مائيًا وبيئيًا في المنطقة.

وبلغت تكلفة المشاريع قرابة 4.6 مليارات ريال، من بينها 25 مشروعاً مائية وبيئية، و7 مشاريع تحلية المياه بتكلفة 3.7 مليار ريال.

الجدير بالذكر أن جميع هذه المشروعات تأتي لخدمة محافظات ومدن وقرى المنطقة الشرقية، ودعم الاستدامة المائية والبيئية وفق رؤية المملكة 2030.