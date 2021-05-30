«الصحة»: إعطاء أكثر من 14 مليون جرعة لقاح كورونا في المملكة

أعلنت وزارة الصحة، الأحد، تجاوز عدد الحاصلين على لقاح كورونا في المملكة، اليوم الأحد، أكثر من 14 مليون جرعة.

وقالت وزارة الصحة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: أكثر من 14 مليون جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن، عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في جميع مناطق المملكة.

وحثت الوزارة المواطنين والمقيمين على تناول اللقاح، قائلة:خذ الخطوة.. خذ اللقاح وسجل الآن عبر تطبيق صحتي.

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