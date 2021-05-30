بالفيديو.. أمير الشرقية يضع حجر الأساس لمشروعات بـ4.6 مليار ريال

الرياض - محمد عبدالله - استمرارًا للارتقاء بخدمة قطاع المياه
دشن أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز بديوان الإمارة اليوم بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي لعدد من المشاريع التنموية.
كما وضع الأمير سعود بن نايف حجر الأساس لمشاريع أخرى، بتكلفة إجمالية بلغت 4.6 مليار ريال.
وقال وزير البيئة إن هذه المشروعات تأتي استمرارًا للارتقاء بخدمة قطاع المياه في المنطقة الشرقية وكل مناطق المملكة.
دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز #أمير_الشرقية بديوان الإمارة اليوم بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي لعدد من المشاريع التنموية كما وضع سموه حجر الأساس لمشاريع أخرى، بتكلفة اجمالية بلغت 4.6 مليار ريال. pic.twitter.com/egQJirxacW
دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز #أمير_الشرقية بديوان الإمارة اليوم بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي لعدد من المشاريع التنموية كما وضع سموه حجر الأساس لمشاريع أخرى، بتكلفة اجمالية بلغت 4.6 مليار ريال. pic.twitter.com/egQJirxacW— إمارة المنطقة الشرقية (@emara_sharqia) May 30, 2021