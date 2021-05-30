بالفيديو.. أمير الشرقية يضع حجر الأساس لمشروعات بـ4.6 مليار ريال

دشن أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز بديوان الإمارة اليوم بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي لعدد من المشاريع التنموية.

كما وضع الأمير سعود بن نايف حجر الأساس لمشاريع أخرى، بتكلفة إجمالية بلغت 4.6 مليار ريال.

وقال وزير البيئة إن هذه المشروعات تأتي استمرارًا للارتقاء بخدمة قطاع المياه في المنطقة الشرقية وكل مناطق المملكة.