الارشيف / اخبار السعوديه

بالفيديو.. أمير الشرقية يضع حجر الأساس لمشروعات بـ4.6 مليار ريال

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - استمرارًا للارتقاء بخدمة قطاع المياه

دشن أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز بديوان الإمارة اليوم بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي لعدد من المشاريع التنموية.

كما وضع الأمير سعود بن نايف حجر الأساس لمشاريع أخرى، بتكلفة إجمالية بلغت 4.6 مليار ريال.

وقال وزير البيئة إن هذه المشروعات تأتي استمرارًا للارتقاء بخدمة قطاع المياه في المنطقة الشرقية وكل مناطق المملكة.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا