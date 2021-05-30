«الشورى» يوقع اتفاق الصداقة البرلمانية مع «الوطني الإماراتي».. غدًا

استقبل رئيس مجلس الشورى عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الامارات العربية المتحدة صقر غباش لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وذلك في مستهل زيارة رسمية يقوم بها على رأس وفد من المجلس.

حضر الاستقبال نائب رئيس مجلس الشورى د. مشعل السلمي، ومساعد رئيس مجلس الشورى د. حنان الاحمدي، والأمين العام لمجلس الشورى محمد المطيري، وعضو المجلس سمو الأمير فهد آل سعود.

ومن المقرر أن يعقد رئيس مجلس الشورى، غدًا الإثنين، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس المجلس الوطني الاتحادي، يشهدون خلالها توقيع اتفاق تأسيس جمعية الصداقة البرلمانية بين مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية، والمجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة.