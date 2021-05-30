«وقاية» تكشف آلية «الحجر المؤسسي» للقادمين إلى المملكة

أوضحت هيئة الصحة العامة «وقاية»، آلية التعامل في الحجر الصحي المؤسسي مع القادمين من خارج المملكة، في إطار الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد «COVID-19»

وحثت الهيئة العامة للطيران المدني، الأحد، القادمين إلى المملكة إلى الاطلاع على آلية وإجراءات الحجر المؤسسي المحدّث والدليل الإرشادي للمسافرين من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة غير المحصّنين والقادمين من الدول التي لم يُعلق القدوم منها، متمنية للجميع رحلة آمنة.

وبينّت هيئة الصحة العامة «وقاية»، أنه لا يسمح لجميع القادمين من غير المواطنين ممن تجاوزت أعمارهم (8 سنوات) بدخول أراضي المملكة إلا بعد تقديم ما يثبت خلوه من الإصابة بالفيروس بناءً على تحليل من جهة موثوقة خارج المملكة لا يتجاوز موعد إجراؤه 72 ساعة قبل موعد المغادرة.

وأوضحت هيئة وقاية، أنه عند وصول المسافرين إلى دور الإيواء المعتمدة لمن يتم حجرهم حجرًا مؤسسيًّا يتم التأكيد على جميع القادمين للمملكة عبر المنافذ بالتسجيل في تطبيق توكلنا وخلال 8 ساعات من الوصول للحجر المنزلي لتمكين الجهة الصحية من متابعة ومراقبة الأشخاص أثناء وجودهم في الحجر الصحي المؤسسي أو المنزلي.

كما أشارت وقاية إلى أنه يتم تزويد جميع القادمين بالتوعية المطلوبة والنشرات والإرشادات اللازم إتباعها أثناء مدة بقائهم في المنزل.

وأوضحت الهيئة، أنه يتم تقييم الأشخاص العائدين من خارج المملكة من قبل الممارسين الصحيين في مراكز المراقبة الوبائية في المنافذ وتطبيق إجراءات الفرز البصري (تقييم وجود الأعراض لديهم).

وأضافت وقاية، أنه في حال عدم وجود أعراض وقت الوصول يتم تطبيق الحجر الصحي المؤسسي على الأشخاص القادمين من خارج المملكة ولم تظهر عليهم أعراض حسب ما هو مبين في الجدول التالي، مشيرة إلى أن يكون الحجر في المنزل أو في مرفق الحجر الصحي المؤسسي حسب الفئة.

وبينّت هيئة الصحة العامة، أنه يتم أخذ تعهد عليهم بالتسجيل في تطبيق توكلنا خلال 8 ساعات من الوصول والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية الموضحة في تطبيق توكلنا وصحة المعلومات المقدمة في التعهد.

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