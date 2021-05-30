إعلان نتائج الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، الأحد، نتائج اختبار الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية.

وقالت هيئة تقويم التعليم، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن نتائج اختبارات الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية، متاحة عبر (الضغط هنا) وكذلك عبر تطبيق توكلنا، إضافة إلى إمكانية إصدار الرخصة عبر نظام الرخص المهنية.

وتهدف اختبارات الرخص المهنية إلى الارتقاء بالعملية التعليمية ورفع جودة التعليم العام وكفايته، كما تعد الرخص المهنية وثيقة يكون الحاصل عليها مؤهلا لمزاولة مهنة التعليم.