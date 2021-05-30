«الهلال الأحمر» بالرياض يشارك بـ10 فرق إسعافية في آخر جولات الدوري

تشارك هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض في التغطية الإسعافية للجولة الأخيرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من خلال وجود عشرة فرق إسعافية تضم 20 مسعفًا (فني وإخصائي طوارئ).

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل إن الهيئة رفعت مستوى جاهزيتها في تواجد الفرق الإسعافية في الملاعب التي تقام فيها الجولة الأخير وهي استاد الملك فهد الدولي بين الهلال والفيصلي من خلال 6 فرق إسعافية وملعب مرسول بارك والتي ستقام فيها مباراة النصر والاتحاد بوجود فرقتين اسعاف وملعب الأمير خالد بن سلطان في مباراة الشباب والوحدة من خلال وجود فرقتين إسعافية.

وأكد الجلاجل أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية خلال الحضور الجماهير، مشيرًا إلى أن خدمات الهلال الأحمر يمكن طلبها عبر تطبيق اسعفني وأرقام الطوارئ (997/911).