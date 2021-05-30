وكيل «الصحة»: فيروس كورونا يسبب التهاب عضلة القلب

أكد وكيل وزارة الصحة الدكتور عبد الله بن مفرح عسيري، أن فيروس كورونا، يسبب التهاب عضلة القلب وليس اللقاح.

وقال وكيل «الصحة»، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن التهاب عضلة القلب تظهر علاماته بالرنين المغناطيسي عند 60% من المصابين بكوفيد الشديد .

وأشار إلى أنه في المقابل، وبعد تلقي 155 مليون جرعة من لقاح فايزر، رصدت 89 حالة التهاب عضلة القلب فقط من بين المطعمين باللقاح.

وكانت وزارة الصحة، قالت إن عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة يقترب من 14 مليون جرعة معطاة في 590 مركزًا بمناطق المملكة كافة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن لقاحات فيروس كورونا آمنة وفعالة وضرورية للحماية، مشيرّا إلى أن هناك العديد من الشائعات والمعلومات المغلوطة بشأن اللقاحات وتلقى رواجًا كبيرًا، وذلك قد يسبب خطرًا على الآخرين، ويتسبب بعدم الوصول للمناعة المجتمعية.

وأبان العبدالعالي أن اللقاحات تحمي -بعد الله- من الإصابة بالفيروس واكتساب العدوى، وتحمي بنسبة تصل إلى 100% من الوفاة بعد تحقق المناعة العالية من تلقي اللقاح، وفي المقابل فإن الفيروس خطير ويؤدي إلى أمراض شديدة وإلى الوفاة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم مواصلة المراقبة لمنحنى الإصابات، مبيناً أن السير بالاتجاهات الإيجابية يتطلب أخذ اللقاح، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أن هناك علاقة بين تذبذب مستوى الإصابات عالميّ؟ا وارتفاع اللقاحات، مضيفاً أن الجائحة لا زالت مستمرة.