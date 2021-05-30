«فيدكس» تتصدر قائمة الأكثر شكاوى في شحنات البريد المحلية والدولية

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الأحد، مؤشر تصنيف مقدمي الخدمات البريدية من حيث الشكاوى المصعّدة للهيئة خلال الربع الأول من عام2021، وذلك وفقًا لمستويات اهتمام مقدمي الخدمات بعملائهم.

وكشف المؤشر انخفاض عدد الشكاوى التي صعدها المستفيدون للهيئة نتيجةً لعدم معالجة الشكوى من قبل مقدم الخدمة خلال المهلة المحددة (10 أيام) أو نتيجة لعدم رضا مقدم الشكوى عن رد مقدم الخدمة، حيث بلغ مجموع الشكاوى 662 شكوى مصعّدة، بنسبة انخفاض تصل إلى 67% مقارنة بالربع الرابع من العام المنصرم 2020، مشيرة إلى أن ما يقارب 82% من إجمالي الشكاوى تتعلق بالشحنات الدولية.

وأسفرت نتائج المؤشر عن تصدر شركة فيدكس لقائمة الشركات الأكثر شكاوى في فئة الشحنات الدولية بواقع 38 شكوى، تلتها مؤسسة البريد السعودي «سبل» بواقع 21 شكوى، وذلك لكل 100 ألف شحنة، فيما جاءت شركتا (DHL) و «زاجل» كأقل شركات تقديم الخدمات البريدية شكاوى في فئة الشحنات الدولية.

أما على صعيد فئة الشحنات المحلية فقد كشف المؤشر عن تصدر شركة فيدكس لقائمة الشركات الأكثر شكاوى بواقع 13 شكوى، تلتها شركة زاجل بـ3 شكاوى، وذلك لكل 100 ألف شحنة، فيما جاءت شركة (UPS) كأقل شركات تقديم الخدمات البريدية شكاوى في فئة الشحنات المحلية.

وأوضحت الهيئة أن غالبية الشكاوى المصعّدة إليها كانت بسبب التأخر في تسليم الشحنات عن الوقت المتفق عليه، إلى جانب فقدان المادة البريدية.

كما أشارت إلى أن مؤشر تصنيف مقدمي الخدمات البريدية من حيث الشكاوى المصعّدة للهيئة يعد أحد أحدث الممارسات المطبقة عالميا على صعيد تحقيق الشفافية وتحفيز المنافسة بين مقدمي الخدمات لرفع كفاءة الخدمة وتعزيز جودتها وتطويرها؛ حيث يقوم المؤشر بتحليل البيانات مقابل كل 100 ألف شحنة لدى كل مقدم خدمة، بناء على الرصد الآلي للشكاوى من الموقع الإلكتروني والتطبيقات المرتبطة به.