48 درجة تلهب شمال المملكة

أوضح خبير الطقس، عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية «تسميات» عبدالعزيز الحصيني لـ«دوت الخليج» أن درجات الحرارة سترتفع في المنطقة الوسطى حتى تبلغ ما بين 44 و47 درجة مئوية، وفي المنطقة الشرقية ستكون بين 43 و 48 درجة مئوية.

ارتفاع الرطوبة

وتابع الحصيني، أن درجة الحرارة قد تصل إلى 48 درجة مئوية في شمال المنطقة الشرقية في القيصومة وحفر الباطن، مبينا أنه «يتوقع بعدها أن تنخفض درجة الحرارة بسبب سيطرة مرتفع جوي حار وزحف كتلة هوائية شبه قوية من الشرق والشمال الشرقي».

وأكد الحصيني، أن درجة الرطوبة لا ترتفع حيث إنها ستتراوح بين 10 و 15%، بل تكون منخفضة مع اشتداد درجات الحرارة، إلا أن ارتفاع درجات الرطوبة في أوقات معينة من السنة يكون نادرا.

النهار والليل

ويرى أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقا)، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية، الدكتور عبدالله المسند، أنه قد تتشكل السحب وتهطل منها زخات مطرية على أجزاء من المدينة المنورة وحائل، مبينا أن شهر مايو يعتبر آخر موسم المطر في الشمال والشرق والوسط ومعظم الغرب.

وتوقع المسند استمرار درجات الحرارة المرتفعة والملتهبة، ويمكن أن ترتفع عما عليه الآن في الأيام المقبلة خاصة في المنطقة الشرقية، يليها الوسطى، فيما لا يزال النهار يطول على حساب حصة الليل حتى 21 يونيو 2021 وعندها يتوقف، ثم يبدأ يأخذ الليل من النهار حتى يتعادل مع النهار في 23 سبتمبر المقبل.

درجات الحرارة الاثنين والإحساس بها

الأعلى

مكة

45

49

المدينة المنورة

46

47

الرياض

43

47

الدمام

45

45

بريدة

44

47

حائل

40

43

عرعر

40

42

سكاكا

41

42

وادي الدواسر

43

45

شرورة

42

41

ينبع

45

45

العلا

42

45

الأحساء

45

45

الوجه

40

39

رفحا

42

44

الأدنى

السودة

22

24

أبها

28

32

الباحة

30

28