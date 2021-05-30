مسح 590 منشأة بالساحل الغربي

وأوضح مدير الحملة بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عبداللطيف الحمراني، أنه تمت دراسة الوضع البيئي الحالي للمناطق، وتحديد جميع نقاط التصريف فى مياه البحر والأودية ومجاري السيول الواقعة فى المناطق التي تم مسحها، مؤكدا استمرار أعمال المسح خلال الأيام المقبلة، لاستكمال جميع مناطق الساحل الغربي فى المملكة.
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