مسح 590 منشأة بالساحل الغربي

تمكنت الحملة الوطنية الثانية للمسح البيئي على الساحل الغربي من مسح ما يقارب 590 منشأة على الساحل الغربي، رُصد خلالها عدد من المخالفات، تمثلت فى تصريف مياه غير معالجة فى البحر، وتصريف مياه ملوثة فى الأودية ومجاري السيول، معظمها مجهولة المصدر.

وأوضح مدير الحملة بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عبداللطيف الحمراني، أنه تمت دراسة الوضع البيئي الحالي للمناطق، وتحديد جميع نقاط التصريف فى مياه البحر والأودية ومجاري السيول الواقعة فى المناطق التي تم مسحها، مؤكدا استمرار أعمال المسح خلال الأيام المقبلة، لاستكمال جميع مناطق الساحل الغربي فى المملكة.