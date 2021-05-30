تشوه السيارات التالفة على طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز، بحي الحضن بنجران المنظر العام، في ظل عدم إزالتها من جانب الطريق، إذ تسببت في مضايقة المارة وتحولت لمرمى نفايات، وأصبحت تشوها بصريا، يتعارض مع خطة أنسنة المدن وإزالة صور التشوه البصري.



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