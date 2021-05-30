50 ألف شجرة بالقطيف

وتهدف المبادرة إلى زيادة الرقعة الخضراء وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي من خلال دعم التشجير في المدن وتجميلها، والحد من التلوث البيئي، وتعزيز الشراكة المجتمعية مع المتطوعين والتوعية بأهميتها في التشجيع على الزراعة والمحافظة على الأشجار، وتطوير الحدائق والساحات وممرات المشاة والملاعب، وتحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة بما يتوافق مع أهداف «رؤية المملكة 2030».
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