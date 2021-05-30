50 ألف شجرة بالقطيف

أطلقت أمانة الشرقية، ممثلة ببلدية محافظة القطيف، مبادرة «القطيف خضراء» التي دشنها براعم مدينة عنك في حديقة الخزامى، وتستهدف في مرحلتها الأولى زراعة 50 ألف شجرة بمشاركة المتطوعين والمتطوعات من أبناء المجتمع، وذلك في نطاق البلديات الفرعية تحقيقا للأهداف التجميلية والبيئية.

وتهدف المبادرة إلى زيادة الرقعة الخضراء وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي من خلال دعم التشجير في المدن وتجميلها، والحد من التلوث البيئي، وتعزيز الشراكة المجتمعية مع المتطوعين والتوعية بأهميتها في التشجيع على الزراعة والمحافظة على الأشجار، وتطوير الحدائق والساحات وممرات المشاة والملاعب، وتحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة بما يتوافق مع أهداف «رؤية المملكة 2030».