3 وثائق في برنامج أفصح

تسعى وزارة الصحة إلى إطلاق 3 وثائق خلال هذا العام ضمن وثيقة الإفصاح عبر نظام موارد لتكون متاحة للجميع، منها وثيقة أعضاء لجان المنافسات والمشتريات، وأخرى للمتعاملين مع الكيانات التجارية والاستشارية، ووثيقة الإفصاح عن الهدايا التي تقدم لمنسوبي الوزارة.

نظام موارد

وأوضحت المشرف العام على برنامج الإفصاح وتعارض المصالح الدكتورة أريج الطوري الجهني لـ«دوت الخليج»، أن وزارة الصحة تسعى من خلال عدد من المبادرات والبرامج الحد من المخالفات المالية والإدارية التي يقع فيها الموظف، منها برنامج الإفصاح وتعارض المصالح «أفصح»، ‏وفي هذا الإطار يسعى برنامج «أفصح» للسنة الثالثة على التوالي بتطوير وتحسين سياساته وإجراءاته منذ إطلاقه عام 2018،

‏وستطلق خلال العام عددا من الوثائق المتخصصة كوثيقة أعضاء لجان المنافسات والمشتريات، وأخرى للمتعاملين مع وزارة الصحة من الكيانات التجارية والاستشارية التي لها تعاقدات مع وزارة الصحة، وأيضًا وثيقة معنية بالإفصاح عن الهدايا التي تقدم لمنسوبي الوزارة، والتي ستكون متوفر على نظام موارد ومتاحة لجميع الموظفين وذلك للحد.

رقابة وإشراف

وأضافت الجهني أن المخالفات الإدارية والمالية قد تؤثر في إبداء رأي أو اتخاذ قرار يخل بأداء المهام والواجبات الوظيفية، ‏ولبرنامج الإفصاح وتعارض المصالح تعاون مع نزاهة بشكل دائم للوقوف على الواقع الفعلي للبرنامج ومخرجاته لترسيخ مبادئ حماية النزاهة، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.

وأشارت الجهني إلى أنه في سياق التطوير تحول مكتب الإفصاح وتعارض المصالح، إلى برنامج الإفصاح وتعارض المصالح، وسينعكس هذا على الهيكل التنظيمي للوزارة وعلى المهام المتوقعة منه في المرحلة التحولية تتضمن كل ما شأنه تحقيق رؤية مستقبلية تتماشى مع ما يشهده قطاع الخدمات الصحية من تطوير في العالم أجمع، وما يتماشى كذلك مع الأدوار التي تقوم بها الوزارة باعتبارها الجهة الأساسية المسؤولة عن الرقابة والإشراف على مرافق القطاع الصحي.

2019

%97 نسبة الإفصاح.

2020

%94 نسبة الإفصاح.

258 ألف وثيقة تم إنجازها على نظام موارد.

2021

إطلاق 3 وثائق

01 أعضاء لجان المنافسات والمشتريات.

02 الكيانات التجارية والاستشارية.

03 الهدايا التي تقدم لمنسوبي الوزارة.