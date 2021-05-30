الحماية الجنائية للجميع

شدد النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، على توفير الحماية الجنائية، وضمان الحقوق لكل مواطن ومقيم فى البلاد.

وأوضح، فى حديثه لمنسوبي النيابة العامة والقيادات الأمنية فى منطقة الحدود الشمالية، أن جولته التفقدية للمنطقة تأتي إنفاذا لتوجيهات القيادة بالوقوف على جاهزية دوائر النيابة العامة فى مختلف مناطق المملكة، والالتقاء بالمراجعين عن قُرب، وتلمّس احتياجاتهم، والاستماع لملاحظاتهم، منوها بالدعم غير المحدود الذي تحظى به النيابة العامة من القيادة.

وزار النائب العام، فرع النيابة العامة فى منطقة الحدود الشمالية، يرافقه عدد من مسؤولي النيابة، وذلك امتدادا لجولاته التفقدية لفروع ودوائر النيابة العامة فى مناطق المملكة.

واستهل «المعجب» الزيارة بلقاء رؤساء الدوائر النيابية، واجتمع بالقيادات الأمنية فى المنطقة، للوقوف على التعاون والتكامل فى العمل بين النيابة العامة وجهات الاستدلال، واستقبل عددا من المراجعين، واستمع لملاحظاتهم واستفساراتهم، ووجه باتخاذ ما يلزم حيالها.

كما تفقد النائب العام سير الإجراءات والآليات المتبعة فى معالجة القضايا، والخطط التطويرية التي من شأنها إنهاء إجراءات القضايا بسرعة وإتقان، وفقا لتوجيهات القيادة.