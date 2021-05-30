إجراءات للمصريين الراغبين في السفر للسعودية

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، للمصريين الراغبين في السفر للمملكة العربية السعودية ، عبر مملكة البحرين خلال هذه الفترة، بأن السلطات البحرينية أصدرت قرارات جديدة بشأن المرور من خلالها للسعودية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن هذه القرارات تضمنت حمل شهادة PCR عليها QR كود، وكذلك قضاء أسبوعين في فنادق تحددها السلطات البحرينية، قبل الوصول إلى العاصمة المنامة. كما تضمنت القرارات حمل القادمين إلى البحرين جوا، حجزا مسبقا للرحلة إلى أحد مطارات السعودية عقب انتهاء فترة 14 يوما من الوصول، وحجزا مسبقا أيضا في أحد الفنادق، التي خصصتها السلطات السعودية لقضاء مدة الحجر الصحي، ويتم إجراء الحجوزات السابقة عن طريق هيئة «مسافر» السعودية.

وتابعت: «هذا بالإضافة لإجراء تحليل PCR عند وصول البحرين وبعد 10 أيام، مع ضرورة حصول جميع المسافرين على تأشيرة دخول إلكترونية لمملكة البحرين، ومن يعبر عن طريق الجسر، يجب أن يكون تلقي جرعتي لقاح من لقاحات مودرنا أو فايزر أو جونسون أو أسترازينيكا، وتكون شهادة التطعيم مصدقة، لكي يتم التصديق عليها من السفارة المصرية في البحرين.