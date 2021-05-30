انخفاض شكاوى الخدمات البريدية

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أمس، مؤشر تصنيف مقدمي الخدمات البريدية من حيث الشكاوى المصعّدة إليها خلال الربع الأول من 2021، وذلك وفقا لمستويات اهتمام مقدمي الخدمات بعملائهم.

وكشف المؤشر عن انخفاض عدد الشكاوى التي صعّدها المستفيدون للهيئة نتيجة عدم معالجة الشكوى من قِبل مقدم الخدمة خلال المهلة المحددة (10 أيام)، أو نتيجة عدم رضا مقدم الشكوى عن رد مقدم الخدمة، حيث بلغ مجموع الشكاوى 662 شكوى مصعّدة، بنسبة انخفاض تصل إلى 67 % مقارنة بالربع الرابع من العام المنصرم. ولفتت الهيئة إلى أن ما يقارب 82 % من إجمالي الشكاوى تتعلق بالشحنات الدولية.

وأسفرت نتائج المؤشر عن تصدر شركة «فيديكس» قائمة الشركات الأكثر شكاوى فى فئة «الشحنات الدولية» بواقع 38 شكوى، تلتها مؤسسة البريد السعودي (سبل) بواقع 21 شكوى، وذلك لكل 100 ألف شحنة، بينما جاءت شركتا «DHL» و«زاجل» كأقل شركات تقديم الخدمات البريدية شكاوى فى هذه الفئة.

أما على صعيد فئة «الشحنات المحلية»، فقد كشف المؤشر عن تصدر شركة «فيديكس» قائمة الشركات الأكثر شكاوى بواقع 13 شكوى، تلتها شركة «زاجل» بـ3 شكاوى، وذلك لكل 100 ألف شحنة، بينما جاءت شركة «UPS» كأقل شركات تقديم الخدمات البريدية شكاوى بهذه الفئة.

وأوضحت الهيئة أن غالبية الشكاوى المصعّدة إليها كانت بسبب التأخير فى تسليم الشحنات عن الوقت المتفق عليه، إلى جانب فقدان المادة البريدية. كما أشارت إلى أن مؤشر تصنيف مقدمي الخدمات البريدية من حيث الشكاوى المصعّدة إليها يعد أحد أحدث الممارسات المطبقة عالميا على صعيد تحقيق الشفافية، وتحفيز المنافسة بين مقدمي الخدمات، لرفع كفاءة الخدمة وتعزيز جودتها وتطويرها، حيث يحلل المؤشر بيانات كل 100 ألف شحنة لدى كل مقدم خدمة، بناء على الرصد الآلي للشكاوى من الموقع الإلكتروني والتطبيقات المرتبطة به.

الشكاوى البريدية

- 662 شكوى مصعّدة

- 67 % انخفاض مقارنة بالربع الرابع من 2020

- 82 % من إجمالي الشكاوى تتعلق بالشحنات الدولية