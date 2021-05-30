ووفقا لنظام النيابة العامة، فإن عقوبتي السجن والغرامة، ستلاحقان المشاركين في هذا الحفل، الذي يندرج ذلك ضمن جريمة المساس بالقيم الدينية والآداب العامة في المملكة.
وتصدر موقع «تويتر» هاشتاج بعنوان «انفلات مشاهير بالسعودية»، وذلك عقب تداول مقاطع فيديو خاصة بحفل استعراضي لمشاهير في الرياض، دون مُراعاة للذوق العام والاحترازات الصحية من فيروس كورونا، ما تسبب في موجة عارمة من الغضب.
ووثقت مقاطع الفيديو المتداولة مجموعة من مشاهير مواقع التواصل، وهم يحتفلون في مكان خاص بمناسبة توثيق حساباتهم الشخصية، بمشاركة فرقة نسائية راقصة، وما إن انتشرت هذه المقاطع حتى حذف أغلب المشاهير مقاطعهم التي بثوها عبر حساباتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر تحرك أمني لملاحقة مشاهير شاركوا في حفل مخالف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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