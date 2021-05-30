تحرك أمني لملاحقة مشاهير شاركوا في حفل مخالف

تعمل الجهات المختصة على ضبط المشاركين في حفل مخالف، وشارك فيه عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي ونشر ذلك عبر حساباتهم، وذلك وفقا لما بثته قناة الإخبارية.

ووفقا لنظام النيابة العامة، فإن عقوبتي السجن والغرامة، ستلاحقان المشاركين في هذا الحفل، الذي يندرج ذلك ضمن جريمة المساس بالقيم الدينية والآداب العامة في المملكة.

وتصدر موقع «تويتر» هاشتاج بعنوان «انفلات مشاهير بالسعودية»، وذلك عقب تداول مقاطع فيديو خاصة بحفل استعراضي لمشاهير في الرياض، دون مُراعاة للذوق العام والاحترازات الصحية من فيروس كورونا، ما تسبب في موجة عارمة من الغضب.

ووثقت مقاطع الفيديو المتداولة مجموعة من مشاهير مواقع التواصل، وهم يحتفلون في مكان خاص بمناسبة توثيق حساباتهم الشخصية، بمشاركة فرقة نسائية راقصة، وما إن انتشرت هذه المقاطع حتى حذف أغلب المشاهير مقاطعهم التي بثوها عبر حساباتهم.