10 أسئلة هامة وإجاباتها بعد ظهور نتيجة اختبارات الرخصة المهنية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-30

متابعات الخليج 365 - عبدالرحمن دياب

أعلنت هيئة تقويم التعليم عن نتائج اختبارات الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية.

وأوضحت أنه يمكن الاطلاع على نتائج اختبارات الرخصة المهنية من خلال الرابط التالي: هنا، وكذلك عبر تطبيق توكلنا، إضافة إلى إمكانية إصدار الرخصة عبر نظام الرخص المهنية هنا.

ورصدت “متابعات الخليج 365” عبر خدمة المستفيدين بهيئة تقويم التعليم على موقع تويتر، أبرز 10 أسئلة وإجاباتها بشأن الاختبارات، وجاءت كما يلي:

*متى تظهر نتيجة اختبار اللغة الإنجليزية كفايات step؟

يستغرق إعلان نتائج الاختبار المحوسب غالبًا يومي عمل وبحد أقصى أسبوعين من تاريخ الاختبار.

*ما هي درجات الاجتياز؟

درجة الاجتياز لرخصة الممارس 50 درجة من 100، ولرخصة متقدم 70 من 100 ولرخصة معلم خبير 80 من 100، مع مراعاة شرط سنوات الخبرة لمستوى متقدم وخبير.

*ما مدة الرخصة المهنية؟

مدة الرخصة المهنية هي خمس سنوات، وتنتهي صلاحية الرخصة بمجرد انتهاء تاريخها مباشرة، علمًا بأنه يحق للمعلم التقدم لتجديد الرخصة قبل عام من انتهائها.

*من يمكنه التقديم على الاختبارات؟

شاغلو الوظائف التعليمية الحاليون في القطاعين الحكومي والأهلي، والمتقدمون الجدد للعمل في الوظائف التعليمية في القطاعين الحكومي والأهلي.

*هل يمكن إلغاء الاختبار؟

يمكن تعديل أو حذف تسجيلك “المحوسب” قبل موعد الاختبار بـ48 ساعة فقط من خلال ملفك الشخصي.

*كيف يمكن الاستفادة من اختبارات الرخصة المهنية في العمل؟

الهيئة ترسل نتائج اختبار القدرات العامة لآخر خمس سنوات للجهات المستفيدة، ولكل جهة سياستها في صلاحية الدرجة.

*لم أحضر الاختبار المحوسب فما الإجراء؟

في حال عدم حضورك للاختبار فلن تحسب عليك فرصة؛ لذلك يمكنك إعادة التسجيل مرة أخرى.

*هل نتيجة الاختبارات موثوقة؟

تصحيح ورصد الإجابات إجراء آلي (دون تدخل بشري) وبمراجعة من المختصين قبل الإعلان.

*هل يوجد مواعيد بديلة متاحة؟

يمكنك رفع تذكرة للدعم الفني مع إرفاق المستند الذي يوضح حالتك، وذلك من خلال إحدى الوسيلتين التاليتين: بوابة الدعم الموحدة هنا أو تطبيق دعم المستفيدين هنا.

*ما موعد إعلان نتائج الاختبار التحصيلي؟

تعلن نتائج الاختبار الورقي بعد انتهاء عملية تصحيح وتحليل وتدقيق الإجابات، وقد تستغرق شهرًا من نهاية مدّة الاختبارات.



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