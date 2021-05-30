السعودية | متحدث الصحة: اللقاحات آمنة وفعالة.. وترويج الإشاعات يُسبب خطرًا على الآخرين

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن لقاحات فيروس كورونا آمنة وفعالة وضرورية للحماية, مشيراً إلى أن هناك العديد من الإشاعات والمعلومات المغلوطة بشأن اللقاحات وتلقى رواجاً كبيراً, وذلك قد يسبب خطرًا على الآخرين، ويتسبب بعدم الوصول للمناعة المجتمعية.

وأبان العبدالعالي أن اللقاحات تحمي -بعد الله- من الإصابة بالفيروس واكتساب العدوى، وتحمي بنسبة تصل إلى 100% من الوفاة بعد تحقق المناعة العالية من تلقي اللقاح، وفي المقابل فإن الفيروس خطير ويؤدي إلى أمراض شديدة وإلى الوفاة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم مواصلة المراقبة لمنحنى الإصابات, مبيناً أن السير بالاتجاهات الإيجابية يتطلب أخذ اللقاح، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيراً إلى أن هناك علاقة بين تذبذب مستوى الإصابات عالميا وارتفاع اللقاحات، مضيفاً أن الجائحة لا زالت مستمرة.

وعن سير اللقاحات في المملكة أوضح الدكتور العبدالعالي أن عدد جرعات لقاح كورونا يقترب من الوصول إلى 14 مليون جرعة معطاة في مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة كافة التي يتجاوز عددها 590 مركزاً.

وأشار إلى أن المناعة المكتسبة بعد الإصابة بحاجة إلى تنشيط بعد 6 أشهر من التعافي, وأن المريض المصاب بكورونا لا يحتاج إجراء فحص لإثبات التعافي بل الاكتفاء بمرور 10 أيام من الإصابة.

وأعلن العبدالعالي تسجيل 907 ‏حالات جديدة لفيروس كورونا ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (449191) حالة، من بينها (9706) حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1408) حالات حرجة, مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (432138) حالة بإضافة (1201) حالة تعافٍ جديدة, فيما بلغ عدد الوفيات (7347) حالة، بإضافة (13) حالة وفاة جديدة, كما تم إجراء 76003 فحوص مخبرية خلال الـ 24 ساعة الماضية.