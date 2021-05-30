شكرا لقرائتكم خبر عن تأسيس جمعية صداقة برلمانية بين المملكة والإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعقد رئيس مجلس الشورى د. عبد الله آل الشيخ، غدًا الاثنين ، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس المجلس الوطني الاتحادي، يشهدون خلالها توقيع اتفاق تأسيس جمعية الصداقة البرلمانية بين مجلس الشورى في المملكة ، والمجلس الوطني الاتحادي في دولة الامارات.

وكان رئيس مجلس الشورى قد استقبل ، رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الامارات صقر غباش لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وذلك في مستهل زيارة رسمية يقوم بها على رأس وفد من المجلس.