الارشيف / اخبار السعوديه

تأسيس جمعية صداقة برلمانية بين المملكة والإمارات

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تأسيس جمعية صداقة برلمانية بين المملكة والإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعقد رئيس مجلس الشورى د. عبد الله آل الشيخ، غدًا الاثنين ، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس المجلس الوطني الاتحادي، يشهدون خلالها توقيع اتفاق تأسيس جمعية الصداقة البرلمانية بين مجلس الشورى في المملكة ، والمجلس الوطني الاتحادي في دولة الامارات.

وكان رئيس مجلس الشورى قد استقبل ، رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الامارات صقر غباش لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وذلك في مستهل زيارة رسمية يقوم بها على رأس وفد من المجلس.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا