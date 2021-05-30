شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: نقترب من 14 مليون جرعة معطاة من لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - 907 ‏حالات إصابة جديدة بكورونا و1201 حالة تعافٍ

- الجائحة لا زالت مستمرة وندعوكم إلى الالتزام لنصل للمناعة المستهدفة

- هناك العديد المعلومات المغلوطة بشأن اللقاحات و تلقى رواجا كبيرا

-اللقاحات آمنة وفعالة ومن يروج الإشاعات يُسبب خطرًا على الآخرين

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د محمد العبدالعالي، أنهم في الوزارة يواصلون مراقبة منحنى الإصابات ونأمل أن نسير بالاتجاهات الإيجابية من خلال أمرين وهما الإقبال على أخذ اللقاح، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية،

وأكد على أن هناك علاقة بين تذبذب مستوى الإصابات عالميا وارتفاع اللقاحات، مضيفاً بأن الجائحة لا زالت مستمرة، وندعوكم إلى الالتزام لنصل للمناعة المستهدفة للمجتمع.

لافتاً أن من يروج الإشاعات عن اللقاحات يسبب خطرًا على الآخرين من حوله، وقد يتسبب هذا الأمر بعدم الوصول للمناعة المجتمعية،

وأضاف" العبد العالي" بأن اللقاحات تحمينا - بعد الله- من الإصابة بالفيروس، وهي تحمي بشكل كبير من اكتساب العدوى، وتحمي بنسبة تصل إلى 100 % من الوفاة بعد تحقق المناعة العالية من تلقي اللقاح، منوهاً أن اللقاحات آمنة وفعالة وضرورية للحماية، في مقابل أن الفيروس خطير ويؤدي إلى أمراض شديدة وإلى الوفاة.

وعن سير اللقاحات في المملكة قال الدكتور العبدالعالي بأن عدد جرعات لقاحات كورونا كو فيد – 19 يقترب من الوصول إلى 14 مليون جرعة معطاة، في كافة مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة والتي يتجاوز عددها الـ 590 مركز،

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة ان هناك العديد المعلومات المغلوطة بشأن اللقاحات والتي تلقى رواجا كبيرا ونحن نحذر من تداولها مؤكداً ان الإصابة بفيروس كورونا تعد خطرة وليست كما يشاع عنها.

وابان بأن اللقاحات تقلل من اكتساب العدوى وتحمي من المرض الشديد، منوها أن المناعة المكتسبة بعد الإصابة بحاجة إلى تنشيط بعد 6 أشهر من التعافي.

وأوضح بأنه لا حاجة لإجراء فحص لإثبات التعافي والاكتفاء بمرور 10 أيام من الاصابة

وأضاف د/ العبدالعالي أنه تم تسجيل 907 ‏حالات جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (449191) حالة، من بينها (9706) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1408) حالات حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (432138) حالة بإضافة (1201) حالة تعافي جديدة. كما بلغ عدد الوفيات (7347) حالة، بإضافة (13) حالة وفاة جديدة، " رحمهم الله جميعاً.، كما تم إجراء 76003 فحوص مخبرية خلال الـ 24 ساعة الماضية.