طريقتان لمعرفة نتيجة اختبارات الرخصة المهنية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت هيئة تقويم التعليم عن نتائج اختبارات الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية.

نتائج اختبارات الرخصة المهنية:

وأوضحت أنه يمكن الاطلاع على نتائج اختبارات الرخصة المهنية من خلال الرابط التالي: هنا، وكذلك عبر تطبيق توكلنا، إضافة إلى إمكانية إصدار الرخصة عبر نظام الرخص المهنية هنا.

أهداف اختبارات الرخص المهنية:

وتهدف اختبارات الرخص المهنية إلى الارتقاء بالعملية التعليمية ورفع جودة التعليم العام وكفايته، كما تعد الرخص المهنية وثيقة يكون الحاصل عليها مؤهلًا لمزاولة مهنة التعليم.

خطوات وطريقة الاستعلام:

ويمكن معرفة نتيجة اختبارات الرخصة المهنية من خلال الخطوات التالية:

• الدخول على الموقع التالي هنا.

• بعدها يتم تسجيل السجل المدني بالإضافة إلى الرقم السري.

• الضغط على كلمة “النتائج”.

• أخيرًا اختيار نوع الاختبار “معلمين”.

أهمية اختبار الرخصة المهنية:

ويأتي مشروع الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات ضمن مسؤولية الهيئة في إطار لائحة الوظائف التعليمية التي تم إصدارها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع وزارة التعليم والهيئة، وقد عقدت الفترة الأولى خلال الفترة من 23- 30 يناير 2021م، وقدم فيها الاختبارات التخصصية التي شملت 40 تخصصًا تدريسيًّا، والفترة الثانية ستكون لـ (الاختبار التربوي العام) وذلك خلال الفترة من 20- 25/ 3/ 2021م.

شارك الخبر