وكيل وزارة الصحة: كورونا يسبب التهاب عضلة القلب وليس اللقاح

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال وكيل وزارة الصحة الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري: إن فيروس كورونا يسبب التهاب عضلة القلب وليس اللقاح.

التهاب عضلة القلب:

وأوضح عسيري، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن التهاب عضلة القلب تظهر علاماته بالرنين المغناطيسي عند 60% من المصابين بكوفيد الشديد.

ولفت إلى أنه في المقابل، وبعد تلقي 155 مليون جرعة من لقاح فايزر، رصدت 89 حالة التهاب عضلة القلب فقط من بين المطعمين باللقاح.

اللقاحات المعتمدة:

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة هي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة: “إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًّا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًّا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

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