هذه متطلبات المرحلتين الأولى والثانية المتعلقة بتطبيق الفوترة الإلكترونية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

سلطت هيئة ‎الزكاة والضريبة والجمارك الضوء على ‏مراحل مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية؛ لتخفيف الآثار الاقتصادية على القطاع الخاص.

مراحل:

وأوضحت الزكاة والضريبة والجمارك، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأحد، أن المرحلة الأولى بدأت في الأول من يناير حتى 31 مارس 2021 بنسبة إعفاء 100%، حيث بدأت المرحلة الثانية من 1 إبريل، وستستمر حتى 31 مايو بنسبة إعفاء 75%، فيما المرحلة الثالثة ستبدأ في الأول من يونيو، وتنتهي 30 يونيو، بنسبة إعفاء 50%.

الضرائب المشمولة:

وتابعت أن الضرائب المشمولة ضريبة الدخل على المنشآت الأجنبية، وضريبة الاستقطاع، وضريبة القيمة المضافة، والضريبة الانتقائية.

وأوضحت الهيئة كذلك متطلبات المرحلتين الأولى والثانية المتعلقة بتطبيق الفوترة الإلكترونية (فاتورة).

ونشرت إنفوجرافيك جاء فيه ما يلي:



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