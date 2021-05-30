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هذه متطلبات المرحلتين الأولى والثانية المتعلقة بتطبيق الفوترة الإلكترونية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-30

هذه متطلبات المرحلتين الأولى والثانية المتعلقة بتطبيق الفوترة الإلكترونية

أوضحت هيئة الزكاة ‏مراحل مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات

متابعات الخليج 365 - الرياض

سلطت هيئة ‎الزكاة والضريبة والجمارك الضوء على ‏مراحل مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية؛ لتخفيف الآثار الاقتصادية على القطاع الخاص.

مراحل: 

وأوضحت الزكاة والضريبة والجمارك، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأحد، أن المرحلة الأولى بدأت في الأول من يناير حتى 31 مارس 2021 بنسبة إعفاء 100%، حيث بدأت المرحلة الثانية من 1 إبريل، وستستمر حتى 31 مايو بنسبة إعفاء 75%، فيما المرحلة الثالثة ستبدأ في الأول من يونيو، وتنتهي 30 يونيو، بنسبة إعفاء 50%.

هذه متطلبات المرحلتين الأولى والثانية المتعلقة بتطبيق الفوترة الإلكترونية - متابعات الخليج 365

الضرائب المشمولة: 

وتابعت أن الضرائب المشمولة ضريبة الدخل على المنشآت الأجنبية، وضريبة الاستقطاع، وضريبة القيمة المضافة، والضريبة الانتقائية.

وأوضحت الهيئة كذلك متطلبات المرحلتين الأولى والثانية المتعلقة بتطبيق الفوترة الإلكترونية (فاتورة).

ونشرت إنفوجرافيك جاء فيه ما يلي:

هذه متطلبات المرحلتين الأولى والثانية المتعلقة بتطبيق الفوترة الإلكترونية - متابعات الخليج 365
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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