إغلاق 114 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية بجدة

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وبينت الأمانة أنها وضعت خططا ميدانية لتشمل واجهات جدة البحرية في (الكورنيش الشمالي وشاطئ السيف وممشى شارع فلسطين والكورنيش الأوسط)، مستعينة بالآليات والمعدات اللازمة لتنظيف المواقع على فترات منتظمة، إضافة لتنفيذ أعمال تعقيم مكثفة في مختلف المرافق الخاصة بأماكن الجلوس وألعاب الأطفال، وتعقيم الحاويات المخصصة للنفايات.
وأسفرت جولات الأمانة الرقابية وبلدياتها عن رصد 240 مخالفة وإغلاق 114 منشأة مخالفة.
وأكدت الأمانة مواصلة جهودها الميدانية المشتركة مع الشؤون الصحية والجهات الأمنية في الأسواق والواجهات البحرية والمرافق العامة، لمتابعة امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.
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