حدائق المدينة تعالج التشوه البصري بنقل 6 أنواع من الأشجار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شرعت أمانة منطقة المدينة المنورة في نقل عدد من الأشجار مختلفة الأنواع من مشاتل الأمانة ومناطق تنفيذ بعض المشاريع إلى الحدائق العامة من أجل تجديد المناظر الطبيعية.

وأوضحت الأمانة أنها تستهدف نقل 6 أنواع من الأشجار، لافتة إلى أن عمر هذه الأشجار المراد نقلها يتراوح ما بين 7 إلى 9 سنوات.

ويأتي ذلك ضمن جهود الحفاظ على الهوية البصرية لمنطقة المدينة المنورة ومعالجة التشوه البصري، والمحافظة على تلك الأشجار بدلا من قطعها والاستغناء عنها بسبب اعتراضها لأعمال بعض المشاريع القائمة في المنطقة، كما أن حجم تلك الأشجار الكبير يتوافق مع أهداف الأمانة في تشجير الحدائق والمواقع العامة.

وجرى تزيين الحدائق بـ 2800 شجرة خلال الأسبوع الماضي، إضافة لإنجاز عدد من الأعمال المرتبطة بالحدائق وتهيئتها، وإضفاء اللمسة الجمالية على الخدمات التي تقدمها لأهالي وزوار المدينة المنورة.

وكانت الأمانة نجحت في زراعة 38 ألف و255 شجرة ضمن مبادرتها التي تستهدف الوصول إلى مليون شجرة، كما عمدت لزراعة عدد من المسطحات وتحويلها إلى مناطق خضراء بمساحة 2075م2.

ونفذت عددا من المشاريع المتعلقة بالحدائق والتشجير وزيادة الرقعة الخضراء في عدة طرق ومحاور رئيسة شملت الميادين العامة، وممرات المشاة، والشوارع الفرعية، بهدف تحسين جودة الحياة والإسهام في تطوير المدينة وفقا لمبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

واستطاعت الأمانة خلال الفترة من 19-25 مايو الحالي زراعة 2853 من الشجيرات والصباريات، إضافة إلى تقليم وتهذيب 361 شجرة، ورفع المخلفات والردم الترابية من مساحات تقدر بـ 18350 م2 ، فضلا عن إزالة 56 شجرة ضارة، وشمل 37550 م2 بالتعشيب، وتكريب 3017 نخلة.

ولأهمية الحدائق ومكانتها في التخطيط المدني، إضافة إلى قيمتها لدى السكان عمدت الأمانة إلى صيانة 30 من ألعاب الحدائق، وإجراء صيانة مدنية لنحو 890 م2، إضافة إلى إخضاع مساحة 7610 م2 لقص وإزالة الأسيجة والسواتر الزراعية، كما اعتنت بصيانة شبكات الري عبر تحديثها لـ 1565 مترا.

وتأتي جهود الأمانة في رفد الحدائق وتطويرها لرفع قيمة المرافق الخدمية، وتهيئتها بما يتناسب مع الزوار وطبيعة المدينة المنورة في المجالات الدينية والحضارية والتاريخية.

