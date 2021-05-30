شكرا لقرائتكم خبر تنظيف 200م3 من مخلفات غابة المانجروف بتاروت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظفت أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة القطيف أمس الأول، خلال حملة «الشرقية نظيفة بالقطيف»، بمشاركة 250 متطوعا ومتطوعة، 200م3 من المخلفات والملوثات البيئية في غابة المانجروف بحي الزور في شمال تاروت.

وأوضحت الأمانة أن الحملة المتزامنة مع اليوم العالمي للتنوع البيئي، تهدف إلى نشر الوعي والمحافظة على البيئة والتحذير من آثار تلوثها وتعزيز شراكاتها المجتمعية مع المتطوعين، وتعزيز دورها في جوانب المسؤولية المجتمعية، إضافة إلى التوعية بأهمية الشراكة المجتمعية، للحفاظ على البيئة والمرافق العامة.

وأشارت إلى أنه جرى خلال الحملة تنظيف المخلفات والملوثات البيئية في غابة المانجروف بحي الزور في شمال تاروت، والمحافظة عليها والشواطئ العامة وتخليصها من المشوهات البصرية، والمخلفات البيئية.