تنظيف 200م3 من مخلفات غابة المانجروف بتاروت

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وأوضحت الأمانة أن الحملة المتزامنة مع اليوم العالمي للتنوع البيئي، تهدف إلى نشر الوعي والمحافظة على البيئة والتحذير من آثار تلوثها وتعزيز شراكاتها المجتمعية مع المتطوعين، وتعزيز دورها في جوانب المسؤولية المجتمعية، إضافة إلى التوعية بأهمية الشراكة المجتمعية، للحفاظ على البيئة والمرافق العامة.
وأشارت إلى أنه جرى خلال الحملة تنظيف المخلفات والملوثات البيئية في غابة المانجروف بحي الزور في شمال تاروت، والمحافظة عليها والشواطئ العامة وتخليصها من المشوهات البصرية، والمخلفات البيئية.
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