ضبط 11 طن فاكهة لعمالة مخالفة في صبيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة صبيا خلال الأسبوع الماضي 11 طنا من الفاكهة لعمالة مخالفة تمارس البيع بالافتراش ضمن حملات تفتيشية لمكافحة البيع العشوائي على أرصفة الطرق الرئيسة وبالقرب من المساجد والجوامع. وأوضح رئيس البلدية المهندس هادي الدغريري، أن الفرق الرقابية بالبلدية وبالتعاون مع الجهات المعنية لمكافحة البيع العشوائي، ضبطت خلال الحملات 11 طنا من الفاكهة لعمالة مخالفة تمارس البيع بالافتراش بمنصوص لائحة العقوبات النظامية الواردة بهذا الشأن. وبين أن المتابعة الميدانية تقع في إطار خطة تكليف العديد من المراقبين في الطرقات والشوارع للأماكن المستهدفة، خاصة المواقع الرئيسة التي ينشط فيها تواجد المستهلكين، مما يستدعي مباشرة المواقع واتخاذ اللازم من مصادرة للسلع ومنحها للجمعية الخيرية بالمحافظة.

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