شكرا لقرائتكم خبر 50 متطوعا ومتطوعة يعززون الامتثال للاحترازات بأسواق مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بمشاركة 50 متطوعا ومتطوعة تكثف أمانة العاصمة المقدسة جهودها التوعوية الهادفة إلى رفع مستوى الامتثال بالإجراءات الاحترازية وتقديم التوعية والإرشاد في مختلف الخدمات البلدية.

ونفذت الأمانة مبادرة «ممتثل» في الحجاز مول وعدد من المنشآت التجارية بحضور وكيل أمين العاصمة المقدسة المهندس عبدالله الزايدي.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز سلوك القدوة المجتمعية والتوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، من خلال وضع ملصق شعار «ممتثل» على واجهة المحال المثالية الملتزمة، بغرض دعم المنشأة وتحفيزها ورفع مستوى الشفافية والامتثال باللوائح والأنظمة البلدية، والتعاون لتحسين وتطوير آلية الرقابة والتفتيش، إضافة إلى توعية الزائرين بأهمية الامتثال للمحافظة على سلامة المجتمع والتعريف ببرنامج الامتثال البلدي ومستهدفاته.

وأكدت الأمانة حرصها على دعم وإنجاح هذه المبادرة وجميع المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الرقابة الذاتية وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية لدى مختلف الأفراد، لرفع مستوى الامتثال للتدابير الوقاية والحد من انتشار الوباء.