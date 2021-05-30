مخالفات رعي توقف 144 مخالفا لنظام البيئة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 144 مخالفا لنظام البيئة، منهم 60 مواطنا و84 مقيما من الجنسيات السودانية والنيبالية والهندية والبنجلادشية واليمنية والباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي 3659 رأسا من الإبل و1923 رأسا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، حاثا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.



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