قياس مؤشرات العلا الاقتصادية والاجتماعية التنموية

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ووقع المذكرة، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، المهندس عمرو المدني، ورئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور كونراد بيسندورفر، وذلك في مقر الهيئة الملكية بمدينة الرياض.
من جهته قال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، المهندس عمرو المدني «إن توقيع المذكرة يأتي ضمن الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية العلا ومستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال التطوير المستدام في المحافظة وتحقيق تطلعات جودة الحياة فيها للسكان والزوار».
فيما أكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء، الدكتور كونراد بيسندورفر، على أهمية توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية الدقيقة عند وضع خطط التنمية المستدامة في كافة المجالات؛ حيث تقدم لراسمي السياسات وصناع القرار صورة مفصلة وشاملة من أرض الواقع، الأمر الذي يسهم بشكل مباشر في رسم الأهداف المطلوبة وتحديد إجراءات وآليات تنفيذها بأعلى قدر من الكفاءة والإتقان.
وتسعى الهيئة الملكية لمحافظة العلا، من خلال أعمالها وبرامجها وتعاونها مع مختلف القطاعات إلى قياس التنمية والتطور في المحافظة، وتحقيق أهداف رؤيتها في التنمية الحضارية والاقتصادية والتراثية للعلا وسكانها وما يثري تجربة زوارها.
المذكرة تتضمن قياس:
- مؤشرات التنمية للسكان والزوار.
- معدلات الدخل والإنفاق.
- مؤشرات الثقافة والاستدامة والسياحة والتعليم.
- غيرها من المؤشرات والإحصاءات السكانية والتنموية.
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