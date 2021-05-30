شكرا لقرائتكم خبر الصامل: استراتيجية «هيئة المكتبات» تواكب الوعي المجتمعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف «تهدف الاستراتيجية إلى تنمية المجتمع، والمشاركة والشراكة بين المكتبات من جهة والمجتمع من جهة أخرى؛ باعتبار المكتبات عنصرا مهما في عملية التطور الاجتماعي والاقتصادي، فالتجديد في مضمونها، وأهدافها، وطموحاتها، وتطور العمل داخلها، يجعل منها مكانا جاذبا للقراء والباحثين والدارسين».
وأشار الصامل إلى أن المكتبات مثل غيرها من المؤسسات المجتمعية، لابد أن تواكب التطور الرقمي المطرد، ويجب أن تسعى لتطوير خدماتها وعملياتها، وزاد «إطلاق هيئة المكتبات منصة لتسويق فرص الاستثمار دليل على أن الهيئة تسعى لربط المكتبات مع المجتمع، وكذلك تعكس قوة فرص الاستثمار في المعرفة، وتبادل المعلومة على أساس استثماري، وهذه من المصطلحات الجديدة في مجال المكتبات، وتطور طبيعي في سياق التطور العام للمكتبات، وتطور طريقة عرض المعلومة وصياغتها وأسلوب تقديمها».
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