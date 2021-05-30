أمير مكة يناقش تطوير الخدمات في مدن ومحافظات المنطقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة أمس اجتماعا بحضور أمناء العاصمة المقدسة وجدة والطائف ومدير فرع وزارة النقل بالمنطقة. وجرى خلال الاجتماع مناقشة تطوير الخدمات في مدن ومحافظات المنطقة، إلى جانب تطوير مداخل المدن الرئيسة على أن تعكس الهوية المعمارية لكل مدينة، فيما تطرق الاجتماع إلى مشاريع وزارة النقل الهادفة لتطوير منظومة النقل بمحافظات المنطقة.



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