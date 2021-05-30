شكرا لقرائتكم خبر تحويل 12 فرعا للتدريب التقني إلى كليات مستقلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يأتي ذلك ضمن خطة المؤسسة في التوسع في نشر خدماتها التدريبية، واستقطاب خريجي الثانوية العامة في البرامج التقنية ذات الطلب العالي في سوق العمل.
وأكد محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد أن تحويل هذه الفروع سيزيد من طاقتها الاستيعابية وتمكينها من افتتاح المزيد من التخصصات التقنية الجديدة التي تتطلبها قطاعات سوق العمل المختلفة، وتقديم خدمات التدريب لأبناء محافظات تلك الكليات.
وشمل التحويل كلا من الكلية التقنية بالمندق، والكلية التقنية بالأسياح، والكلية التقنية بأضم، والكلية التقنية بالعارضة، والكلية التقنية بالمهد، والكلية التقنية ببدر، والكلية التقنية بخيبر، والكلية التقنية برجال ألمع، والكلية التقنية بظهران الجنوب، والكلية التقنية بميسان، والكلية التقنية بالشنان، والكلية التقنية برماح.
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