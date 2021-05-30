شكرا لقرائتكم خبر «الحج» تتأهب للعمل الاحترافي بتأسيسية أرباب الطوائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط دور مركز الاستراتيجية وإدارة الأداء بالوزارة والهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف، في عقد الجمعيات التأسيسية لشركات أرباب الطوائف وفق الضوابط والاشتراطات الخاصة بجائحة كورونا بالتنسيق مع وزارة التجارة على استكمال جميع التجهيزات الخاصة بذلك، لافتا إلى أهمية استخدام وسائل التقنية بما يضمن ممارسة المؤسسين لحقوقهم وإتاحة مشاركتهم بفاعلية وتمكينهم من الاستماع والمناقشة والتصويت وفق الأنظمة والتعليمات وبما يضمن شفافية وموثوقية العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجالس إدارة شركات أرباب الطوائف.
ونوه إلى أن قطاع الحج والعمرة يمثل محورا رئيسا في رؤية المملكة 2030 نظرا لما يتمتع به من مزايا متفردة، حيث تسعى حكومة خادم الحرمين الشريفين لتطوير هذا القطاع تماشيا مع أهداف الرؤية وخطتها لاستقبال 30 مليون معتمر، و6 ملايين حاج بحلول عام 2030، مما استوجب تحويل مؤسسات أرباب الطوائف إلى شركات مساهمة، مما يعكس الصورة المشرفة للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن بمختلف جنسياتهم ووجهاتهم.
تحويل مؤسسات أرباب الطوائف إلى شركات مساهمة
المرحلة الأخيرة تتمثل في:
- انتخابات مجالس الإدارة.
- يشترط التقدم إليها من أصحاب الخبرة والكفاءة والجدارة.
- 9 شركات مجموع الشركات.
- 12 عضوا لمجلس إدارة كل شركة.
- 8 أعضاء منهم ينتخبهم المساهمون.
- أن يكون أعضاء مجالس الإدارة من المساهمين.
كانت هذه تفاصيل خبر «الحج» تتأهب للعمل الاحترافي بتأسيسية أرباب الطوائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.