«الحج» تتأهب للعمل الاحترافي بتأسيسية أرباب الطوائف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكملت وزارة الحج والعمرة استعداداتها لعقد الجمعيات التأسيسية لشركات أرباب الطوائف، وذلك في إطار خططها لإعادة هيكلة مؤسسات أرباب الطوائف البالغ عددها 9 مؤسسات بعد الوقوف على المراحل النهائية للتجهيزات لتحويل هذه المؤسسات لشركات مساهمة بهدف الانتقال من النمط التقليدي إلى أنماط العمل الاحترافي المؤسسي، مما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتحسين تجربتهم وإثرائها وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط دور مركز الاستراتيجية وإدارة الأداء بالوزارة والهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف، في عقد الجمعيات التأسيسية لشركات أرباب الطوائف وفق الضوابط والاشتراطات الخاصة بجائحة كورونا بالتنسيق مع وزارة التجارة على استكمال جميع التجهيزات الخاصة بذلك، لافتا إلى أهمية استخدام وسائل التقنية بما يضمن ممارسة المؤسسين لحقوقهم وإتاحة مشاركتهم بفاعلية وتمكينهم من الاستماع والمناقشة والتصويت وفق الأنظمة والتعليمات وبما يضمن شفافية وموثوقية العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجالس إدارة شركات أرباب الطوائف.

ونوه إلى أن قطاع الحج والعمرة يمثل محورا رئيسا في رؤية المملكة 2030 نظرا لما يتمتع به من مزايا متفردة، حيث تسعى حكومة خادم الحرمين الشريفين لتطوير هذا القطاع تماشيا مع أهداف الرؤية وخطتها لاستقبال 30 مليون معتمر، و6 ملايين حاج بحلول عام 2030، مما استوجب تحويل مؤسسات أرباب الطوائف إلى شركات مساهمة، مما يعكس الصورة المشرفة للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن بمختلف جنسياتهم ووجهاتهم.

تحويل مؤسسات أرباب الطوائف إلى شركات مساهمة

المرحلة الأخيرة تتمثل في:

