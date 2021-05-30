شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة ليوم غد "الأثنين" في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الاثنين، أن تكون السماء غائمة جزئيًا، مضيفا أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير.

وأضاف أن تلك الأجواء ستوثر أيضا على أجزاء من الباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وتمتد إلى أجزاء من وسط المملكة، كما يتأثر جنوب منطقة الرياض برياح نشطة تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

وشملت توقعات المركز أن تُسجل حفر الباطن والمدينة المنورة أعلى درجة بنحو 46 درجة مئوية، بينما ستسجل السودة 12 درجة مئوية.