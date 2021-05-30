شكرا لمتابعة خبر عن "الشورى" يوقع غدًا اتفاق تأسيس جمعية الصداقة البرلمانية مع المجلس الوطني الإماراتي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استقبل رئيس مجلس الشورى، عبد الله آل الشيخ، رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الامارات، صقر غباش، لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وذلك في مستهل زيارة رسمية يقوم بها معاليه على رأس وفد من المجلس.

ويعقد رئيس مجلس الشورى، غدًا الاثنين، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس المجلس الوطني الاتحادي، يشهدون خلالها توقيع اتفاق تأسيس جمعية الصداقة البرلمانية بين مجلس الشورى في المملكة،والمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.

يذكر أن مراسم الاستقبال شهدت حضور نائب رئيس مجلس الشورى، مشعل السلمي، ومساعد رئيس مجلس الشورى، حنان الاحمدي، والأمين العام لمجلس الشورى، محمد المطيري، وعضو المجلس سمو الأمير فهد آل سعود.