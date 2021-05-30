شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. القرني: سعدت بلقاء ولي العهد لأني تعرفت على سموه عن قرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى الداعية عائض القرني، تفاصيل لقائه مع صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- قائلا:"سعدت وتشرفت بلقاء ولي العهد بدعوة منه".

وأوضح عائض القرني خلال مقابلة في قناة "السعودية":" سعدت باللقاء لأني تعرفت على سمو ولي العهد عن قرب"، موضحا:"كل ما رأيت بشبيه الجد المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه، من طموح وهمة ورؤية متمكنة من الأحداث وروح التجديد".

وتابع:"الحديث كان ودياً وسموه أثنى على المنهج وتكلم عن الرؤية، والذي لفت انتباهي استشهاده بالتاريخ ومراحل الكتب"، مضيفا:"ولي العهد عرض للرسول (صلى الله عليه وسلم) في الحديث بأنه انتقل من رسول إلى سياسي في صلح الحديبية".