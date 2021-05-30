شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. خبير فلكي : السحب ستأتي من الشرق مع موسم "مربعانية القيظ" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، إن حركة السحب في فصل الشتاء تكون غربية، وفي فصل الصيف تكون شرقية.

وأضاف، وفقا لـ"العربية"، أن السحب المستوردة في موسم "الوسم" تأتي من هضبة البحيرات في جنوب أفريقيا ومن حوض البحر الأبيض المتوسط فتؤثر على شمال أفريقيا والبلدان العربية والخليجية.

ولفت إلى أن اتجاه السحب في مواسم "الوسم، المربعانية، والشبط، والعقارب، والحميمين" من الشمال إلى الشمال الغربي إلى الغرب، مضيفا أن السحب تأتي من الشرق مع موسم "مربعانية القيظ".