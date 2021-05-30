شكرا لمتابعة خبر عن "الجوازات" توضح طريقة إسقاط العمالة المنزلية من كفالة المواطن في حالة خرج ولم يعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات طريقة إسقاط العمالة المنزلية من كفالة المواطن في حالة عدم عودته.

ووجهت "مغردة" تساؤل لـ "الجوازات" عبر "تويتر" قائلة: "يوجد عندي سائق خاص ذهب ولم يعد منذ حوالي سنة وإلى الآن يتواجد عندي في المنصة مع العلم أنه اخبرني بأنه لن يرجع ثانية.. ما هو الحل لإسقاط أسمه من كفالتي".

وردت "الجوازت" على التساؤل قائلة: "يتم إسقاط العمالة المنزلية آلياً بخرج ولم يعد بعد مرور ٦ أشهر من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة أو بالتواصل من خلال خدمة تواصل عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية بعد ٣٠ يومًا من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة".