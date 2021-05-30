شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تعلن نسبة من تلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن نسبة من تلقى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا الجديد في المملكة.

وذكر وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، أن 40 من كل 100 إنسان في المملكة حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة للفيروس حتى اليوم.

يذكر أن الوزارة أعلنت أن عدد الجرعات التي تم منحها للأفراد داخل المملكة بلغ نحو أكثر من 13.9 مليون جرعة من لقاحات كورونا، منذ بدء التطعيم في المملكة وحتى اليوم.