شرطة الرياض تطيح بأصحاب مقطع مركبات الشرطة المزيفة

أعلنت شرطة منطقة الرياض، الأحد، القبض على مواطنين، لمسؤوليتهما عن مقطع مركبات الشرطة المزيفة المتداول.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس إن المتابعة الأمنية أسفرت عن تمكن الجهة المختصة من تحديد هوية صاحب الحساب وصاحب مقطع الفيديو المتداول الذي يظهر فيه قيام أحد الأشخاص بوضع تجهيزات شبيهة بالتجهيزات المخصصة للمركبات الأمنية على مركبته، وحيازة سلاح ناري من نوع رشاش، وتصوير ذلك ونشره عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن المتهمين اللذين ألقي القبض عليهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، مؤكدًا إيقافهما واتُّخاذ بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وأكد الكريديس أن تركيب تجهيزات في المركبات الخاصة تماثل تجهيزات المركبات الرسمية ومركبات الطوارئ يعدّ مخالفًا لنظام المرور، ويعرّض مالك ومستخدم المركبة للمساءلة القانونية.