إغلاق 22 موقعًا و114 منشأة بجدة.. وتكثيف الرقابة على الواجهات البحرية

أغلقت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية خلال اليومين الماضيين 22 موقعًا، من خلال رصدها لـ64 مخالفة بعدم الامتثال للإجراءات الاحترازية على الواجهات البحرية وأعمال النظافة والتعقيم، بهدف منع انتشار فيروس كورونا.

وقالت أمانة جدة، إنها وضعت خططًا ميدانية لتشمل واجهات جدة البحرية في (الكورنيش الشمالي وشاطئ السيف وممشى شارع فلسطين والكورنيش الأوسط)، مستعينة بالآليات والمعدات اللازمة لتنظيف المواقع على فترات منتظمة، إضافة لتنفيذ أعمال تعقيم مكثفة في مختلف المرافق الخاصة بأماكن الجلوس وألعاب الأطفال، وتعقيم الحاويات المخصصة للنفايات.

وأسفرت جولات الأمانة الرقابية وبلدياتها بالمحافظات التابعة لها عن رصد 240 مخالفة وإغلاق 114 منشأة مخالفة.

وأكدت الأمانة مواصلة جهودها الميدانية المشتركة مع الشؤون الصحية والجهات الأمنية في الأسواق والواجهات البحرية والمرافق العامة، لمتابعة امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.