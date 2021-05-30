«الصحة» تحذر من بث الشائعات حول لقاح كورونا: خطر على الآخرين

حذرت وزارة الصحة من ترويج الإشاعات عن اللقاحات، مؤكدة أن هناك معلومات مغلوطة بشأن اللقاحات تلقى رواجًا كبيرًا.

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، حول مستجدات كورونا، إن ترويج الشائعات يسبب خطرًا على الآخرين، ما قد يؤدي إلى عدم الوصول للمناعة المجتمعية.

وأشار إلى أن مستوى اللقاحات في المملكة يقودنا إلى الأمان، فالسعودية اقتربت من الوصول إلى 14 مليون جرعة معطاة من اللقاحات.

وأكد متحدث الصحة أن لقاح كورونا متاح حتى الآن للمواطنين وللمقيمين حاملي هوية مقيم سارية المفعول فقط.

وأشار إلى أنه كلما زادت مناعة المجتمع بالحصول على لقاحات كورونا، زاد استقرار الأوضاع الصحية، مؤكدًا أن المناعة الطبيعية المكتسبة بعد الإصابة بكورونا تستلزم التنشيط؛ لذا يتم تطعيم المتعافين بجرعة واحدة بعد 6 أشهر.

وعددت وزارة الصحة فوائد لقاح فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها تحمي الشخص بشكل كبير في حال اكتساب العدوى.

وقال متحدث الصحة إن لقاحات كورونا تحمي الشخص بشكل كبير في حال اكتساب العدوى، وتحدّ من الحاجة إلى العناية المركزة، مؤكدًا أنها تمنع الوفاة بنسبة 100%.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن الإصابة بفيروس كورونا خطرة وليست كما يروج البعض بأنها هيّنة.

وقال متحدث الصحة، إن فيروس كورونا من الأوبئة التي تنتشر بسرعة، وتتسبب بالدخول في حالات حرجة وإلى الوفيات.

وأكد استمرار رصد منحنى الإصابات بفيروس كورونا في المملكة، مشيرًا إلى أن الجائحة لا تزال مستمرة، فيما تسجل بعض دول العالم موجات وارتفاعات في الإصابات.