آل الشيخ يبحث ونظيره السوداني مكافحة التطرف وتعزيز الخطاب الديني المعتدل

بحث وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، مع نظيره السوداني نصر الدين، رؤية البلدين في مكافحة التطرف والغلو والإرهاب.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزيرين، في جدة، الأحد، بحضور عدد من المسؤولين بالوزارتين.

وقالت وزارة الشؤون الإسلامية، إن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز العمل المشترك في المجالات الإسلامية ورؤية البلدين في مكافحة التطرف والغلو والإرهاب وتعزيز فهم الخطاب الديني المعتدل القائم على الوسطية والاعتدال.

كما بحث الجانبان، سبل التعاون في مجالات العناية بالمساجد وتأهيل وتدريب الأئمة والخطباء والدعاة، وعقد اللقاءات والمؤتمرات.

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