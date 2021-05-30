توصيل الجواز وشروط إصدار سجل الأسرة للأمهات.. «أبشر» تجيب عن الأسئلة الأبرز

أجابت منصة «أبشر»، التابعة لوزارة الداخلية، عن عدد من الأسئلة الأكثر استفسارًا والتي تلقتها المنصة خلال الفترة الماضية، والتي من بينها شروط إصدار سجل الأسرة للأمهات وتفويض شخص لتسلم بطاقة الهوية الوطنية.

وحول شروط إصدار سجل الأسرة للأمهات قالت منصة «أبشر»، إنه يجب أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية وأن تكون مسجلة في العنوان الوطني (واصل) وحالة مقدمة الطلب ( متزوجة – مطلقة- أرملة) و أن يوجد لدي مقدمة الطلب فرد أسرة واحد على الأقل.

وأشارت إلى أنه في حال تم إصدار سجل أسرة مسبق؟ا لا يمكن إصدار سجل جديد إلا في الحالات التالية: وتغيير في حالة مقدمة الطلب وتغيير عدد أفراد الأسرة وتغيير اسم مقدم الطلب أو اسم أحد أفراد الأسرة.

وأوضحت أن خدمة تواصل هي خدمة إلكترونية جديدة تمكن الفرد من تقديم طلب إلى قطاع الجوازات والاستعلام عن الطلبات المقدمة في حال عدم تمكن الفرد من تنفيذها إلكترونيًّا.

وحول تفويض شخص لتسلم بطاقة الهوية الوطنية من خلال منصة أبشر أوضحت أنه يتم ذلك بعد تسجيل الدخول على حسابك في منصة أبشر ثم اختيار التفاويض و تفويض مراجعة القطاعات و إصدار تفويض مراجعة قطاع ثم اختيار الأحوال المدنية وتسلم بطاقة الهوية الوطنية وإكمال إجراءات التفويض.

أما عن طلب توصيل الجواز بعد الإصدار إلى العنوان الوطني.. فذكرت منصة «أبشر» أنه يتم ذلك بعد تسجيل الدخول على حسابك في منصة أبشر ثم اختيار خدمات من قائمة خدماتي وتوصيل الوثائق بالبريد وطلب توصيل وثيقة ثم اختيار العنوان الوطني (واصل) ليتم توصيلها إلى العنوان المسجل.