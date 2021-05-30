4 مناطق الأكثر تسجيلًا لمخالفات كورونا خلال أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، تسجيل أكثر من 28 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع، مشيرة إلى أن منطقتي الرياض ومكة المكرمة كانتا الأعلى في المخالفات.

جاء ذلك خلال إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا والتي بلغت 28862 مخالفة، في الفترة من 11/10/1442هـ حتى 17/10/1442هـ.

وقالت وزارة الداخلية، إن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بـ(9897)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(5939)، ثم المنطقة الشرقية بـ(3326)، ومنطقة القصيم بـ(2320)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1732).

وجاءت منطقة الجوف لتسجل (1513)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(753)، ومنطقة حائل بـ(697)، ومنطقة تبوك بـ(689)، ومنطقة جازان بـ(659)، ومنطقة الباحة بـ(530)، ومنطقة عسير بـ(505)، ومنطقة نجران بـ(302).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.

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